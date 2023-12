ViaSat Aktie: Jetzt aber!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen für die Viasat-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Viasat-Aktie. Neue Analystenupdates zu Viasat liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten beträgt 35,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 34,32 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 26,43 USD. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung für die Viasat-Aktie auf Grundlage dieser Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren gegenüber Viasat, mit 11 positiven und einem negativen Tag. Zudem waren zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Viasat daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Viasat derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,03 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses (26,43 USD) um -11,99 Prozent von diesem Trendsignal entspricht. Jedoch zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,95 USD eine Abweichung von +32,48 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt resultiert daraus ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Viasat-Aktie einen Wert von 8 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 24,27) zeigt eine Überverkaufssituation, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Viasat-Aktie.