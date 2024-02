ViaSat Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse von Viasat-Aktien zeigt, dass verschiedene Faktoren auf eine negative Entwicklung hindeuten. Die Kommunikation im Netz über das Unternehmen ist in den letzten Monaten nur wenig aktiv gewesen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was weiterhin zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Viasat aktuell deutlich niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Zudem ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie mit 113,24 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 46, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Auch die technische Analyse zeigt negative Signale. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Bewertung für Viasat-Aktien, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Kommunikation im Netz, der Dividendenpolitik, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und der technischen Analyse.