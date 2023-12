ViaDerma-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke zur Bewertung einer Aktie. Bei Viaderma zeigten sich interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tage-Durchschnitt für Viaderma beträgt derzeit 0,01 USD, was eine Abweichung von +10 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,011 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Abweichung von +10 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 0,01 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Viaderma daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Viaderma wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen lässt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Viaderma liegt bei 42,86 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,55, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Viaderma auf Basis dieser Analysen eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die technische Analyse, während der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führt.