Dr Peng Telecom, Media Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dr Peng Telecom & Media notiert derzeit bei 4,56 CNH und liegt damit um -2,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,65 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Dr Peng Telecom & Media beträgt 72,58, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 53,43, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiven Themen standen lediglich an drei Tagen negative Themen an acht Tagen gegenüber. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet, obwohl statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich hat Dr Peng Telecom & Media in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,47 Prozent erzielt. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -7,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 57,66 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich liegt die Performance von Dr Peng Telecom & Media jedoch um 15,49 Prozent über dem Durchschnittswert des "Telekommunikationsdienste"-Sektors. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.