ViaDerma Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Viaderma-Aktie wird gemäß der technischen Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,009 USD liegt, was eine Abweichung von -10 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Abweichung von -10 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Viaderma-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über Viaderma diskutiert, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Viaderma verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Viaderma-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Viaderma-Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.