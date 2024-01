ViaDerma Aktie: Jubelschreie!

Die Diskussionen über Viaderma in den sozialen Medien zeigen eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger sich intensiv mit der Aktie auseinandersetzen. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was auf eine schlechtere Stimmung hindeutet. Insgesamt wird die Stimmung daher als "schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Viaderma aktuell bei 0,01 USD liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 0,011 USD erreicht hat. Die Abweichung zum GD200 beträgt +10 Prozent, was als positiv bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,01 USD auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 deutet mit einem Wert von 46,67 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Viaderma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Viaderma überwiegend positiv diskutiert. Auch aktuell dominieren positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

ViaDerma kaufen, halten oder verkaufen?

