Vgi Partners Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber Regal in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Regal gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus Sicht der technischen Analyse lag der Schlusskurs der Regal-Aktie am letzten Handelstag bei 2,66 AUD, was einem Unterschied von +3,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2,56 AUD) entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,21 AUD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Regal somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Regal liegt bei 43,75, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Regal in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Regal.