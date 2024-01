Vgi Partners Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der aktuelle Regal-RSI liegt bei 52, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 41,53, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-Tage-Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Regal-Aktie auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Regal derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 2,54 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,58 AUD liegt, was einer Abweichung von +1,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,36 AUD ergibt eine Abweichung von +9,32 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für die Regal-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Sentiment führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Regal-Aktie eher neutral diskutiert, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.