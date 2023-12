Vext Science Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Vext Science war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab zwei positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Vext Science daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,27 CAD für die Vext Science-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,275 CAD (+1,85 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (0,29 CAD) liegt jedoch unter dem letzten Schlusskurs (-5,17 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vext Science-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher erhält die Vext Science-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Vext Science jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,56 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (67,74 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Vext Science-Aktie aufgrund der Analyse mit "Neutral" bewertet.