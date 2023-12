Vext Science Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse von Vext Science wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vext Science weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Kommentare zu Vext Science auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen hervorgehoben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Kommunikation über Vext Science wurde als neutral eingestuft, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,27 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,28 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 0,29 CAD, was einer Abweichung von -3,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält das Vext Science-Wertpapier in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.