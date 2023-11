Vetropack Holding Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Laut der technischen Analyse erhielt die Vetropack-Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,68 CHF, während der aktuelle Kurs bei 36 CHF liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -15,65 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 41,3 CHF über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -12,83 Prozent entspricht. Insgesamt bekommt Vetropack somit eine schlechte Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist. Vetropacks RSI der letzten 7 Tage liegt bei 72,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 75,23 im überkauften Bereich. Beide Indikatoren führen zu einer schlechten Bewertung für Vetropack.

Die Kommunikation über Vetropack in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine eindeutige Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält Vetropack eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Intensität der Beiträge zu Vetropack war normal, was zu einer neutralen Bewertung im Bereich Buzz führt. Insgesamt wird Vetropack somit neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vetropack neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders interessanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird Vetropack heute neutral bewertet.

Bildnachweis: Vetropack-Aktie erhält schlechte Bewertung in der technischen Analyse. © [Name des Fotografen/Fotodienstes]