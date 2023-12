Vesuvius löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Aktienkurs von Vesuvius hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 26,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt der "Maschinen"-Branche nur um 3,43 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Vesuvius eine Outperformance von +22,75 Prozent aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor hat Vesuvius mit einer Rendite von 4,77 Prozent im letzten Jahr deutlich besser abgeschnitten und lag 21,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Diese Überperformance in beiden Branchen führt daher zu einem "Gut"-Rating für Vesuvius in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt einen positiven Trend für die Vesuvius-Aktie anzeigen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 417,75 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 456,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +9,2 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 417,91 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +9,16 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Vesuvius somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen zeigt, dass 2 Analysten die Vesuvius-Aktie positiv beurteilen, während 1 neutral bleibt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 545 GBP, was einem Aufwärtspotential von 19,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Vesuvius eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass über Vesuvius in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern angesprochen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Vesuvius führt.