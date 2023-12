Vesuvius Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Vesuvius: Aktienkurs und Sentiment-Analyse

Der Aktienkurs von Vesuvius hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 7,86 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Vesuvius eine Outperformance von +18,32 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Vesuvius mit einer Rendite von 8,79 Prozent im letzten Jahr um 17,38 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vesuvius aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 16,87 als überverkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 23 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Vesuvius in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Vesuvius diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt auf grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Vesuvius heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine positive Performance und ein gutes Anleger-Sentiment für Vesuvius wider.

