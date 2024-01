Vesuvius Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Vesuvius-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 417,84 GBP, während der Aktienkurs bei 481,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 444,82 GBP zeigt mit einer Abweichung von +8,18 Prozent ein positives Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen war die Stimmung ebenfalls neutral, während sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Vesuvius unterhielten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") hat die Vesuvius-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,82 Prozent erzielt, was 17,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 18,91 Prozent den Durchschnitt um 6,91 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Vesuvius-Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 545 GBP, was einer Erwartung von 13,26 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.