Vesuvius Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Vesuvius ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 31 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass Vesuvius überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Vesuvius ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch aus charttechnischer Sicht erhält Vesuvius eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Vesuvius in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Vesuvius mit einer Überperformance von 16,52 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt erhält Vesuvius gute Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine positive Entwicklung des Wertpapiers hindeutet.