Vesuvius Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Vesuvius-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Rahmen des Üblichen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Vesuvius auf 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Werte aufweist. Der 7-Tage-RSI beträgt 30,13 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,86, was darauf hindeutet, dass Vesuvius überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate, 2 als "Gut", 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Kurzfristig ergaben sich 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel von 545 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 16,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Vesuvius in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +21,52 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche und von 20,76 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.