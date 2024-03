Vesuvius Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. Bei Vesuvius zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral, und in den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Vesuvius. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Analysten haben Vesuvius in den letzten 12 Monaten 3-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und nie mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut". Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen in der jüngsten Zeit. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,49 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 575 GBP, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Vesuvius mit 10,86 unter dem Branchendurchschnitt von 41,03, was auf eine Unterbewertung hinweist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt.