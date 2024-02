Vesuvius Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Henderson Land Development":

Die Aktie von Vesuvius weist eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vesuvius mit 8 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Vesuvius in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

Die Analyse von Analystenbewertungen ergibt, dass von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "gut", 1 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "gut" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung der Aktie um 10,59 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Vesuvius keine wesentliche Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Vesuvius eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik und das Sentiment, jedoch gute Bewertungen in den Bereichen Fundamentalanalyse und Analysteneinschätzung.