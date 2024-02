Vesuvius ADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Diskussionen über Vesuvius in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Die Mehrheit der Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren neutral, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Vesuvius als angemessen bewertet.

Fundamental gesehen, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vesuvius bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,26 (Maschinen) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Vesuvius daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Vesuvius liegt derzeit bei 4,68 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis dieses Ergebnisses eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird Vesuvius auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Vesuvius sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch fundamental und in Bezug auf die Dividendenpolitik als neutral angemessen bewertet wird.