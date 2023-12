Vesuvius ADR Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vesuvius-Aktie weist einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird ebenfalls mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 27,16 aufweist. Auch hier ist die Aktie überverkauft und erhält daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich demnach nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Vesuvius.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Vesuvius-Aktie führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negative Einschätzungen für Vesuvius abgegeben wurden. Langfristig erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einschätzung. Auch die Kursentwicklung wird von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von 14,74 Prozent und einem mittleren Kursziel von 545 GBP.

In Bezug auf die Dividende hat Vesuvius derzeit eine Dividendenrendite von 5,45 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vesuvius-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich demnach eine positive Bewertung durch institutionelle Analysten für Vesuvius.