Vesuvius ADR Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Vesuvius hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Vesuvius im Branchenvergleich eine Outperformance von +21,52 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 5,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Vesuvius 20,76 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Vesuvius in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Vesuvius in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Vesuvius in den sozialen Medien behandelt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Vesuvius ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 32,88) unter dem Durchschnitt liegt. Demnach ist Vesuvius aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 418,57 GBP für die Vesuvius-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 468,8 GBP (+12 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, wodurch Vesuvius auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Vesuvius also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.