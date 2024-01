Vesuvius ADR Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Vesuvius zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass Vesuvius überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Vesuvius in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,41 Prozent gezeigt, während der "Industrie"-Sektor um 16,52 Prozent über dem Durchschnitt lag. Diese überdurchschnittlichen Leistungen führen zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aktienkursentwicklung.

Die Dividendenrendite von Vesuvius liegt derzeit bei 5,45 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 %. Aufgrund dieser Differenz erhält Vesuvius eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine signifikanten Veränderungen bei Vesuvius, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Vesuvius in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating.