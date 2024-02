Vestum AB Aktie: Das ist die Höhe!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien war in letzter Zeit viel Diskussion über die Aktie von Vestum zu vernehmen. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewerten.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Vestum liegt der RSI bei 20,86, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich damit auch hier ein Rating von "Gut".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können wichtige Einblicke in das Stimmungsbild einer Aktie geben. In Bezug auf Vestum deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Vestum in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vestum derzeit bei 7,36 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 8,62 SEK liegt und somit einen Abstand von +17,12 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Vestum mit einer Differenz von +13,42 Prozent positiv ab und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".