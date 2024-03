Vestum AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Vestum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,09 SEK, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (8,16 SEK) um +15,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,2 SEK, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Bezüglich des Relative Strength-Index wird die Vestum-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 80,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,53 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Vestum in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Vestum ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Vestum-Aktie zuletzt Thema positiver Meinungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vestum beschäftigt, weshalb insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".