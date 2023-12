Vestum AB Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der aktuelle Kurs der Vestum-Aktie liegt bei 3.602 SEK, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal betrachtet wird, da er 67,7 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 5,24 SEK, was einem Abstand von -31,26 Prozent zum aktuellen Aktienkurs entspricht. Zusammenfassend kann der Kurs der Vestum-Aktie als "Schlecht" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen zugrunde gelegt wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, es gab keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation. Allerdings wurde vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vestum diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität über Vestum war langfristig durchschnittlich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Basierend auf diesem langfristigen Stimmungsbild wird eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vestum-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,42, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem RSI.

(Anmerkung: Es wurde kein Unternehmen oder Rolle in Bezug auf den Autor des Artikels genannt.)