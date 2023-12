Vestum AB Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Vestum-Aktie war in den letzten Wochen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün an, was auf eine positive Stimmung hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Vestum insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Des Weiteren konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen beobachtet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Vestum daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vestum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,36 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7.435 SEK deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vestum-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation an, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vestum-Aktie daher für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung.