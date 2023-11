Vestum AB Aktie: Jetzt aber!

Sentiment und Buzz: Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Vestum jedoch deutlich eingetrübt. Unsere Bewertung für die Aktie lautet daher "Schlecht". Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Vestum gezeigt. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI-Wert für Vestum liegt bei 28,24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird. Daher wird hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Vestum daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vestum wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren ebenfalls positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Vestum auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vestum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 9,25 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (4,636 SEK) liegt (Unterschied -49,88 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 4,07 SEK, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+13,91 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Vestum-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.