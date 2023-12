Vestum AB Aktie: Hammer-Nachricht!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Vestum als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vestum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,02, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,19, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der technischen Analyse ist die Vestum derzeit als "Schlecht" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,39 SEK, womit der Kurs der Aktie (7.165 SEK) um -14,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,82 SEK, was einer Abweichung von +48,65 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vestum. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Vestum zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.