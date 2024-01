Vestjysk Bank Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vestjysk Bank A- heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vestjysk Bank A- überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Vestjysk Bank A- weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Vestjysk Bank A--Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Vestjysk Bank A- mit einem Wert von 5,28 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 6,75, was einen Abstand von 22 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Wer aktuell in die Aktie von Vestjysk Bank A- investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,68 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,73 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Vestjysk Bank A- konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Vestjysk Bank A- daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.