Vestas schreibt zum Jahresauftakt schwarze Zahlen - -Aktie legt zu

AARHUS (dpa-AFX) - Der Nordex-Konkurrent Vestas ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 40 Millionen Euro, teilte der dänische Windkraftanlagen-Hersteller am Mittwoch in Aarhus mit. Das entspricht einer Marge von einem Prozent. Vor einem Jahr stand noch ein operativer Verlust von 329 Millionen Euro. Das Management bestätigte sein Ziel, auch im Gesamtjahr eine verbesserte Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr erreichen zu wollen.

Die operative Marge soll 2023 zwischen minus zwei und plus drei Prozent erreichen, nachdem im Vorjahr minus acht Prozent verbucht wurden. Die Branche leidet bereits seit vielen Monaten unter Lieferkettenproblemen und hohen Kosten und muss momentan viele unrentable Aufträge abarbeiten.

An der Börse kamen die aktuellen Zahlen gut an. Die Aktie legte im frühen Handel bis zu vier Prozent zu, konnte die Gewinne aber nicht ganz halten. Zuletzt stand ein Plus von rund zwei Prozent auf dem Kurszettel./lew/zb/mis