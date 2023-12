Vestas Wind Systems Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vestas Wind A- Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (38) als auch der 25-Tage-RSI (35,87) weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Das insgesamt durch den RSI ermittelte Rating für die Vestas Wind A- Aktie ist somit "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Vestas Wind A- Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer gemischten Bewertung auf der analytischen Seite führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Vestas Wind A- Aktie eine neutrale Bewertung bezüglich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung erhält.

In der technischen Analyse wird die Vestas Wind A- Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie 14,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Gut"-Bewertung gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,55 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale bis leicht positive Einschätzung für die Vestas Wind A- Aktie.