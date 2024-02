Vestas Wind Systems Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Das Anleger-Sentiment für Vestas Wind A- war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an 13 Tagen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings wurden in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale in der Kommunikation festgestellt. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Vestas Wind A- insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für den vergangenen Monat. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vestas Wind A- Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Vestas Wind A- Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,59 Punkten und der RSI25 bei 70,53 Punkten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 178,18 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 186,54 DKK liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund der Nähe zum gleitenden Durchschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Vestas Wind A- Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating, ein "Schlecht"-Rating und zwei "Neutral"-Ratings.