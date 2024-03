Vestas Wind Systems Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Vestas Wind A- deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus einer Auswertung der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen zeigt. Daher wird das Kriterium "Stimmung" als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 63,46 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Bezüglich des gleitenden Durchschnittskurses der Vestas Wind A- beläuft sich dieser auf 177,48 DKK, während der aktuelle Kurs bei 193,5 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt dabei +9,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +0,18 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die überwiegend privaten Nutzer den Wert eher neutral bewerteten. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deuteten auf eine überwiegend neutrale Themenansprache hin, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dennoch wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Neutral".