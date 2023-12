Vestas Wind Systems Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Vestas Wind A- im Fokus der Diskussionen, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Vestas Wind A-. Das führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit neun "Schlecht"-Signalen und keinem "Gut"-Signal, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt die Bewertung "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vestas Wind A--Aktie steht bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vestas Wind A-.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Aktie von Vestas Wind A- die Einschätzung "Neutral" hervorbringen. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während sich die Stimmungsänderung als gering und kaum identifizierbar herausstellt. Somit ist die Gesamteinschätzung für diesen Faktor ebenfalls "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Vestas Wind A- derzeit +14,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,55 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.