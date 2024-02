Vestas Wind Systems Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

In den letzten Wochen wurden bei Vestas Wind A- eine Aufhellung des Stimmungsbildes sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien registriert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Unternehmen momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird die Vestas Wind A- auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs um +5,75 Prozent über dem GD200 verläuft. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -3,64 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.