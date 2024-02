Vestas Wind Systems Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Aktienanalyse der Vestas Wind A- ergibt ein gemischtes Bild in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine klare Tendenz, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zum normalen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um 2,77 Prozent über dem GD200 von 178,39 DKK, was als neutral eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 195,59 DKK, was einer Abweichung von -6,26 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert gilt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv, mit nur einem Tag neutraler Einstellung. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Datenmengen der letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 78,85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Vestas Wind A- Aktie, mit überwiegend neutralen bis leicht negativen Bewertungen in den verschiedenen analysierten Kategorien.