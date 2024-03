Vestas Wind Systems Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Vestas Wind A-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 177,43 DKK, während der Kurs der Aktie bei 193,72 DKK liegt, was einer Abweichung von +9,18 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 192,96 DKK, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Vestas Wind A- wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vestas Wind A-Aktie ist mit einem Wert von 62 neutral. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vestas Wind A-.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positivere Themen überwogen. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.