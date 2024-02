Vestas Wind Systems Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen für die Bewertung einer Aktie liefern. Bei der langfristigen Betrachtung von Vestas Wind A- zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vestas Wind A- besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, jedoch überwiegend positiv in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vestas Wind A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 178,21 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs (193,14 DKK) liegt deutlich darüber (+8,38 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Vestas Wind A- ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert liegt bei 62,03 und der RSI25-Wert bei 67,71, was zu einer Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.