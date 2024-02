Vestas Wind Systems Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Vestas Wind A- wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70,53, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Vestas Wind A-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt sich ein neutraler Trend. Der aktuelle gleitende Durchschnitt beträgt 178,18 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 186,54 DKK liegt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch aus der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Vestas Wind A-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen positiv über Vestas Wind A- diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Jedoch haben automatische Analysen der Kommunikation ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Unter Berücksichtigung des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Vestas Wind A-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.