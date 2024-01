Vestas Wind Systems Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte in naher Zukunft eher einen Kursrückgang sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Vestas Wind A- liegt der RSI7 derzeit bei 18,4 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 46,76, was bedeutet, dass Vestas Wind A- weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Vestas Wind A- eine übliche Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt gab es vor allem positive Meinungen und Themen rund um Vestas Wind A-, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse erhält Vestas Wind A- eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs bei 197,92 DKK lag, was einen Unterschied von +11,07 Prozent zu den letzten 200 Handelstagen darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 191,98 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vestas Wind A- somit in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.