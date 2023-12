Hennes, Mauritz-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei H & M Hennes & Mauritz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält H & M Hennes & Mauritz daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der H & M Hennes & Mauritz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 156,05 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 175,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +12,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (160,37 SEK) liegt mit dem letzten Schlusskurs von 175,4 SEK um +9,37 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die H & M Hennes & Mauritz-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41 Punkten, was bedeutet, dass die H & M Hennes & Mauritz-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält H & M Hennes & Mauritz somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

