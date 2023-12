Vestas Wind Systems Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Vestas Wind A-Aktie wird nach einer technischen Analyse als günstig bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 178,07 DKK, während der aktuelle Kurs bei 193,72 DKK liegt, was einer Abweichung von +8,79 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 167,13 DKK liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt, mit einer Abweichung von +15,91 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 31,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen zur Vestas Wind A-Aktie. Es konnten insgesamt zehn Handelssignale ermittelt werden, davon jedoch keine positiven und zehn negativen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie.

Des Weiteren wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Vestas Wind A-Aktie basierend auf der technischen Analyse und den Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend als "Schlecht" bewertet.