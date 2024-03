Vestas Wind Systems Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Stimmung rund um die Aktien von Vestas Wind A- wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine Analyse der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung ergibt ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vestas Wind A- zeigte eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war. An einem Tag dominierte dagegen die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vestas Wind A- derzeit gut abschneidet, da der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 177,43 DKK liegt und der Aktienkurs um +9,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +0,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vestas Wind A--Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder überkauft noch -verkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu dieser Einschätzung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vestas Wind A-.