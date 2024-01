Vestas Wind Systems Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Vestas Wind A- liegt bei 76,74, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 erstreckt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und der RSI für die Vestas Wind A- liegt bei 40. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".

Vestas Wind A- kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei hat die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Vestas Wind A- in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Vestas Wind A- derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 178,17 DKK, und der Kurs der Aktie (202,8 DKK) liegt um +13,82 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 184,14 DKK, was einer Abweichung von +10,13 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Vestas Wind A- in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 8 Schlecht- und 0 Gut-Signale. Aus diesem Bild lässt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung die Bewertung als "Gut".