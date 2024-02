Vestas Wind Systems Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen weitgehend neutral war. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage, und die Diskussionsintensität über die Aktie von Vestas Wind A- war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Vestas Wind A- als überkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 78,85, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei in den letzten Tagen 13 positive und nur 1 neutraler Tag verzeichnet wurden. Die Anleger diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vestas Wind A-. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was dazu führt, dass diese Kategorie mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die Vestas Wind A- auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 178,39 DKK, während der Kurs der Aktie bei 183,34 DKK liegt, was einer Abweichung von +2,77 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 195,59 DKK, was einer Abweichung von -6,26 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die technische Analyse ebenfalls mit "Neutral" bewertet.