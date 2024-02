Veson Holdings Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der prominente Relative Strength-Index, RSI, herangezogen werden. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Veson-RSI beträgt 29,17, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 40,41, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Rating von "Gut".

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den letzten Monaten hat die Aktie von Veson in Bezug auf die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz aufgewiesen. Daher erhält Veson in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer identischen "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Veson insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Veson derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes beträgt 0,24 HKD, wobei der Kurs der Aktie (0,255 HKD) um +6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,23 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,87 Prozent entspricht. Hierdurch ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Veson in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertungsfaktor für die Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.