Veson Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen zu Veson überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv über Veson gesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Veson. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Veson keine Auffälligkeiten in dieser Hinsicht festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Veson liegt bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Veson für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Veson mit 0,24 HKD derzeit +4,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.