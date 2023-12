Veson Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Veson-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,24 HKD gehandelt, was einer neutralen Bewertung entspricht, da der Kurs keine signifikante Abweichung vom GD200 (0,24 HKD) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,23 HKD, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand zum GD200 bei +4,35 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Veson-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, weswegen die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Bewertung ebenfalls "Neutral" ausfällt.