Veru Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Veru-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" bewertet. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating der RSI-Analyse für Veru.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Veru festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wird jedoch positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Veru für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Veru-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 1849,15 Prozent steigen. Diese Ableitung führt zu einer "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Veru eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Veru daher sowohl für das Sentiment und den Buzz als auch für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.