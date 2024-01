Veru Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Der Aktienkurs von Veru hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -89,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 680,93 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Veru im Branchenvergleich eine Underperformance von -770,73 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 158,16 Prozent im letzten Jahr, und Veru lag 247,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Veru ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Der RSI der Veru führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht" und auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 72,73 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Veru-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Veru-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Veru-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 11,5 USD, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, zeigt ein Aufwärtspotential von 2513,64 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,44 USD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Veru somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.